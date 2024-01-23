АО «Содружество» потратит на охрану своих маршрутов более 83 млн рублей

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Акционерное общество «Содружество» планирует потратить на обеспечение транспортной безопасности в пути следования и в пунктах оборота пригородных поездов более 83,4 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что подрядчику предстоит следить за порядком в 51–63 поездах (в зависимости от периода), а также в пункте оборота Нижний Новгород. В состав подразделений транспортной безопасности должны будут входить работники групп быстрого реагирования.

В число задач сотрудников исполнителя, в частности, входит наблюдение для выявления признаков подготовки к актам незаконного вмешательства, воспрепятствование проникновению на поезда лиц, совершающих или подготавливающих такие акты, досмотр поездов на конечной станции, досмотр физических лиц разного пола на границе зоны транспортной безопасности ручным контактным способом и недопуск в эту зону лиц, отказавшихся от досмотра.

Кроме того, сотрудники должны будут передавать представителям МВД и ФСБ выявленных лиц, совершивших, совершающих или подготавливающих акты незаконного вмешательства, а также идентифицированное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, ядовитые или радиоактивные вещества при отсутствии законных оснований для их хранения и ношения.

Заявки принимаются до 6 февраля, подрядчика определят 8 февраля. Оказывать услуги потребуется с 1 марта текущего, 2024 года по 28 февраля следующего, 2025-го.

На балансе АО «Содружество» имеется 38 пригородных поездов, работающих на 117 маршрутах Татарстана. Полигон обслуживания компании включает девять регионов: республики Татарстан, Удмуртию, Чувашию, Башкирию, Марий Эл и Мордовию, Пермский край, Кировскую и Свердловскую области.