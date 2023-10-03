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АО «Роснано» заявило о признаках банкротства
Акционерное общество «Роснано» не может исполнить свои долговые обязательства в полном объем за счет собственных средств. Об этом говорится в отчете компании за 6 месяцев 2023 года.
«В настоящее время АО «Роснано» отвечает признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества в терминологии федерального закона от 26.10.2002 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», — сказано в документе.
Говорится, что по состоянию на 30 июня этого года объем требований кредиторов без учета процентов по кредитам и накопленного купонного дохода по размещенным «Роснано» облигациям значительно превышает стоимость активов, имеющихся у компании.
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