АО «ПОЗиС» чествовало лауреатов премии «Достояние POZIS — женщины»

Компания POZIS Госкорпорации Ростех (входит в Союз машиностроителей России) организовала корпоративное торжество для работниц предприятия, посвященный Международному женскому дню и 125-летию завода. В рамках мероприятия, прошедшего Зеленодольском музыкальном театре, состоялось вручение традиционной премии «Достояние POZIS – женщины».

Поощрение наиболее добросовестных, компетентных и активных работников является неотъемлемой частью социальной политики и корпоративной культуры ПОЗиС. Предприятие проводит конкурс с 2006 года. Победителям вручаются фирменные премии и дипломы победителей в разных номинациях.

Лауреатами премии 2023 года стали 10 человек. Лучшей в номинации «Женщина – лидер» признаны Инна Гисматова, мастер участка по изготовлению режущего инструмента и Татьяна Харитонова, начальник отдела сервисного обслуживания. Дипломами победителя в номинации «Женщина – умница» удостоены Роза Марданшина, начальник управления ценообразования и Юлия Роганова, работница технологического подразделения. В номинации «Женщина – золотые руки» лучшей стали Мунавара Ногманова, повар-бригадир комбината питания и Дания Залялова, машинист крана. Нэлли Крупина, контролер станочных и слесарных работ стала лучшей в номинации «Спорт и POZIS – моя жизнь». Ветеран предприятия Нина Петрова отличилась в номинации «Женщина – лидер поколения второй молодости». Почетного звания в номинации «Автор цветочных композиций на заводских и внезаводских общественных пространствах» удостоена Светлана Соковикова, начальник участка озеленения и благоустройства, главный агроном. Предприятие без внимания не оставило и образовательные учреждения города Зеленодольска. Елена Миронова, учитель математики высшей категории подшефной средней общеобразовательной школы №4 стала победителем в номинации «Легенда Зеленодольского образования» (по версии ПОЗиС).

Открывая праздничное мероприятие, генеральный директор POZIS Радик Хасанов выразил слова благодарности работницам предприятия. Он подчеркнул, что более 50% работающих на POZIS – женщины, которые своим безупречным трудом способствуют развитию и процветанию компании. На сегодняшний день 164 заводчанок находятся в отпусках по уходу за ребенком, более 55 – являются многодетными мамами.

Поздравляя виновниц торжества, руководитель предприятия пожелал прекрасной половине человечества крепкого здоровья, радости и благополучия.

- Вы, милые серговчанки, прекрасно сочетаете в себе качества истинных тружениц и матерей. Мы ценим Вас за профессионализм и трудолюбие, любим и уважаем – за доброту, благожелательность, отзывчивость и женскую мудрость! – отметил генеральный директор АО «ПОЗиС», Председатель Татарстанского регионального отделения Союза машиностроителей России Радик Хасанов.

С весенним праздником заводчанок поздравил Александр Старостин, и.о. руководителя исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района, пожелав им добра, любви и благополучия. Реклама. АО «ПОЗиС».