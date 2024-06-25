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АО «Нефтехимпроект» очистило берега реки Илеть в рамках акции «ЭкоСплав 2024»
В начале этого лета АО «Нефтехимпроект» продемонстрировало свою приверженность экологическим ценностям, организовав совместно с турклубом «Медведь» акцию по очистке берегов реки Илеть под названием «ЭкоСплав 2024». В течение двух дней, 22 и 23 июня, сотрудники компании активно участвовали в уборке мест туристических стоянок и русла реки от мусора — с целью сохранения природной красоты и чистоты водоема.
Особенно важно отметить, что АО «Нефтехимпроект» работает над развитием биотехнологий, сохранением биоресурсов и экологии. Компания активно внедряет инновационные технологии и методы работы, направленные на уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.
Участие в акции «ЭкоСплав 2024» стало еще одним подтверждением социальной ответственности и экологической осознанности коллектива АО «Нефтехимпроект».
Мероприятие не только способствовало улучшению состояния природной среды вокруг реки Илеть, но и стало отличной возможностью для сотрудников компании провести время в команде, сделать вклад в общее благо и поддержать инициативы по охране окружающей среды.
Участники акции почувствовали гордость от возможности принять участие в таком важном и полезном мероприятии. Акция «ЭкоСплав 2024» подчеркнула важность совместных усилий в борьбе за чистоту и сохранение природы.
В акционерном обществе надеются, что подобные мероприятия будут проводиться и в будущем, вдохновляя другие компании и организации принимать активное участие в экологических проектах и способствовать сохранению планеты для будущих поколений.
Реклама. ИП Владимиров И. А.
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