АО «Интерскол-Алабуга» выплатило 15 млн долгов по зарплате

В Татарстане АО «Интерскол-Алабуга» погасило долг на общую сумму 15,2 млн рублей перед 76 сотрудниками. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по требованию следкома стройфирма из Татарстан выплатила двум своим работникам 1,5 млн рублей. Ранее было возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты. Во время расследования дела сотрудники СК добились того, чтобы предприятие полностью погасило долг по зарплате перед рабочими.