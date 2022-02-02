АО «Эссен Продакшн АГ» примет участие в «Продэкспо-2022»

С 7 по 11 февраля в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» (г. Москва, Краснопресненская наб.,14) состоится крупнейшая в России и Восточной Европе Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства. 29-я встреча лидеров российского и зарубежного продуктового рынка, которая входит в топ-10 мировых смотров продовольственной тематики, традиционно пройдет при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. В числе участников и АО «Эссен Продакшн АГ». Компания принимает участие в тематическом салоне «Кондитерские изделия. Хлебопекарная продукция. Снэки. Орехи, сухофрукты» (павильон 7, зал 5, стенд 75 В90).

На «Продэкспо-2022» участников и гостей ждут долгожданные «премьеры»: компании, торговые марки и новинки продовольственного рынка. В выставке примут участие около 2050 компаний из более чем 50 стран, большая половина (свыше 1500 компаний) — из России.

Для АО «Эссен Продакшн АГ» это не первый опыт участия в столь масштабном смотре FMCG-рынка. «Такие мероприятия позволяют участникам и людей посмотреть, и себя показать. Для нас — закрепить имиджевую составляющую компании на рынке, ее достижения путем участия в конкурсах, сбора обратной связи от партнеров. А еще „Продэкспо-2022“ — возможность узнать, каковы FMCG-тренды, понять, в каком направлении двигаться дальше, какие продукты нужны рынку и получить обратную связь о своей продукции от организаторов, коллег по цеху. Насыщенная деловая программа, масса возможностей для нетворкинга, обмена мнениями, встреч с партнерами и поиска новых — все это необходимо для эффективного развития компании», — говорит Оксана Кужилева, руководитель отдела проектов по кондитерскому направлению АО «Эссен Продакшн АГ».

Участие в «Продэкспо» уже принесло компании награды международных конкурсов «Лучший продукт-2020» и «Лучший продукт-2021», в 2021 году она получила диплом «Лучшее предприятие» и почетный приз — Хрустальный кубок, были заключены договоры с новыми партнерами, в том числе из-за рубежа.

На «Продэкспо-2022» АО «Эссен Продакшн АГ» представит новые вкусы и новые весовые группы. Десерты Qvinto и CHO KO-TE (десерт с шоколадом и печеньем) и новинки в сувенирных коробках:

- «Шедевр» (конфеты хрустящие со сливочной начинкой, целым фундуком и тёмным шоколадом«);

- «Магия» (конфеты со вкусом шоколадного трюфеля);

- «Q» (клубника со сливками, с миндалем и кокосом).

СПРАВКА О КОМПАНИИ

Компания АО «Эссен Продакшн АГ» — один из крупнейших производителей продуктов питания в России. Ее оборот за 2020 год составил 28,3 млрд рублей. Основные подразделения компании: ТМ «Махеевъ» (соусное производство), фабрика ESSEN (кондитерское производство), департамент коммерческой недвижимости АО «Эссен Продакшн АГ», управляющий 39 торговыми центрами в 28 городах России. Ежегодно компания производит более 273 тыс. тонн готовой продукции: майонеза и майонезного соуса — более 156 тыс. тонн; томатной продукции — более 51 тыс. тонн; соусов — более 3 тыс. тонн; приправ — более 8 тыс. тонн; повидла и джемов — более 16 тыс. тонн; кондитерской продукции — более 40 тыс. тонн. В продуктовый прайс входит более 300 видов продукции, которая реализуется по всей России, а также в 34 странах ближнего и дальнего зарубежья. Доля экспорта превышает 19% от общего объема продаж. Продукция АО «Эссен Продакшн АГ» представлена в ведущих федеральных и региональных торговых сетях.

«Эссен Продакшн АГ» — лидер по производительности труда в пищевой промышленности России. Продукция компании регулярно получает высочайшие оценки российских и международных премий. В 2021 г. ТМ «Махеевъ» стала победителем премии «Марка № 1 в России — 2021» в трех номинациях (кетчупы и соусы, майонез, джемы), премии «Товар Года» в двух номинациях (ТМ «ДаЁжъ!» и ТМ «Cho Ko-Te»), а майонез ТМ «Махеевъ» возглавил рейтинг «Любимые бренды россиян». Генеральный директор АО «Эссен Продакшн АГ» Барышев Леонид Анатольевич.