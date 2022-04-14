АО «Эссен Продакшн АГ» подводит итоги 2021 года

В 2021 году компания была названа «Лучшим предприятием-2021» в рамках «Продэкспо-2021», торговая марка «Махеевъ» была признана «Маркой №1 в России» в сегментах «майонез», «соусы», «кетчупы», «джемы, повидла и топпинги», продукты бренда получили звезды престижной международной премии Superior Taste Award. А конфеты кондитерской фабрики ESSEN удостоились премии «Товар года». Чем еще может гордиться компания из Татарстана по итогам прошедшего года?

Годовой оборот АО «Эссен Продакшн АГ» в 2021 году составил 35,2 млрд рублей с НДС, что почти на 20% выше показателей 2020-го. Объем налоговых отчислений в бюджеты разных уровней достиг 3 млрд рублей. В 2021 году было произведено: 277 тыс. тонн готовой продукции: майонеза и майонезного соуса – более 156 тыс. тонн; томатной продукции – более 51 тыс. тонн; приправ – более 8 тыс. тонн; повидла и джемов – более 16 тыс. тонн; кондитерской продукции – около 44 тыс. тонн. Объем произведенной соусной продукции в натуральном выражении составил 45,5 тыс. тонн (+2,4% по отношению к 2020 г.), объем кондитерской продукции – 44 тыс. тонн (+6% по отношению к 2020 году).

Объем экспорта в 2021-м достиг уровня 17%. Продукция компании реализуется по всей России, а также в 36 странах ближнего и дальнего зарубежья. В прошлом году список государств-экспортеров прирос Канадой, Южной Кореей и Афганистаном. Рост спроса на продукцию компании среди зарубежных ретейлеров обусловлен – в первую очередь! – высоким качеством и вкусовыми характеристиками продукции кондитерской фабрики ESSEN и ТМ «Махеевъ». Так, в 2021 году жюри престижной международной премии Superior Taste Award, в составе которого эксперты Международного института вкуса в Брюсселе, присудило звезды (по аналогии со звездами Michelin) трем продуктам ТМ «Махеевъ». За превосходный вкус горчица «Русская» получила две звезды, а джем «Малиновый» и соус «Сливочно-чесночный» – по одной. В 2020-м сертификатом Superior Taste Award были награждены кетчуп «Томатный без сахара и крахмала», джем «Абрикосовый», майонез «Оливковый», маринад «Для барбекю». Потребители могут быть абсолютно уверены: продукты питания, произведенные компанией, соответствуют мировому стандарту качества.

АО «Эссен Продакшн АГ» по праву гордится своим высокотехнологичным оборудованием. Производственные линии регулярно проходят соответствующую модернизацию, что повышает их производительность и снижает себестоимость готовой продукции. В 2021 году были внедрены нововведения на соусном направлении: в томатном цехе ввели в эксплуатацию новую линию разлива в стаканы объемом 400 г (1 400 кг/ч, 14 тонн в смену), а также линию STV укупорки, что увеличило производительность: банки объемом 190 г – до 1 000 кг/ч (10 тонн в смену); банки объемом 500 г – до 2 000 кг/ч (20 тонн в смену). Благодаря установке нового оборудования производство кетчупа в дой-паках объемом 500 г составило 2 500 кг/ч (25 тонн в смену). В цехе производства майонезной продукции ввели в эксплуатацию две варочные установки производительностью 2 250 кг/ч (до 25 тонн в смену), как и в цехе производства томатной продукции. Там две новые установки обеспечили производительность 1 250 кг/ч (15 тонн в смену). Парк оборудования пополнили 2 механические мойки для горчичного зерна производительностью 12 тонн в смену и вакуумно-выпарная установка (24 тонн в смену).

По состоянию на 31 декабря 2021 год штат компании составлял свыше 2 100 человек, на работу был принят 771 сотрудник. Новички проходили обучение на рабочих местах, условия труда на которых были улучшены. В целях подготовки кадров для пищевой промышленности АО «Эссен Продакшн АГ» инициировало сотрудничество с Набережночелнинским технологическим техникумом – стартовало обучение по специальности «кондитер сахаристых изделий». Студенты будут проходить практику на базе высокотехнологичной фабрики ESSEN, а по окончании обучения могут трудоустроиться в компанию. В 2021 году на предприятие трудоустроили 108 студентов из различных вузов.

Кондитерская фабрика ESSEN – одна из мощнейших производственных площадок страны. За годы работы тут добились самой высокой в России производительности труда в кондитерской отрасли – свыше 11 млн рублей готовой продукции на человека в год. В 2021-м инвестиции в кондитерское производство (17 линий) превысили 8 млрд рублей (с 2010 года), в джемовое – 400 млн рублей (за 2021 год).

АО «Эссен Продакшн АГ» – социально ответственная компания, которая заботится и о своих сотрудниках, и о сообществах в тех городах, где расположены производства компании – Набережные Челны, Елабуга, Новосибирск. В прошлом году помощь получили больницы региона присутствия, компания продолжила поддерживать молодежный спорт, малообеспеченные и незащищенные группы граждан. В 2021 г. на благотворительность перечислили 8,6 млн рублей, выделили товарно-материальные ценности на сумму 8,7 млн рублей (всего более 17 млн рублей). Ежегодные взносы в Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан позволяют сотрудникам компании поучить жилье по льготной социальной ипотеке. За 2021 г. в фонд было перечислено 5,3 млн рублей. По состоянию на сегодняшний день в очереди на приобретение жилья состоят 8 сотрудников компании.

СПРАВКА О КОМПАНИИ

Компания АО «Эссен Продакшн АГ» – один из крупнейших производителей продуктов питания в России. Ее оборот за 2021 г. составил 35,2 млрд рублей, объем налоговых отчислений в бюджеты разных уровней достиг 3 млрд рублей. Основные подразделения компании: ТМ «Махеевъ» (соусное производство), фабрика ESSEN (кондитерское производство), департамент коммерческой недвижимости АО «Эссен Продакшн АГ», управляющий 40 торговыми центрами в 27 городах России. Компания располагает собственным складом площадью свыше 5 тыс. кв. м (вместимость 7 тыс. паллетомест) в Елабуге. АО «Эссен Продакшн АГ» ежегодно производит около 277 тыс. тонн готовой продукции, в ассортименте более 300 видов SKU. Продукция реализуется по всей России в ведущих федеральных и региональных торговых сетях, в 36 странах ближнего и дальнего зарубежья. Штат компании превышает 2 тыс. сотрудников.

«Эссен Продакшн АГ» – лидер по производительности труда в пищевой промышленности России. Продукция компании регулярно получает высочайшие оценки российских и международных премий. В 2021 г. ТМ «Махеевъ» стала победителем премии «Марка №1 в России – 2021» (номинации: «кетчупы и соусы», «майонез», «джемы»), премии «Товар Года» (ТМ «ДаЁжъ!» и ТМ «Cho Ko-Te»), майонез ТМ «Махеевъ» возглавил рейтинг «Любимые бренды россиян», а три продукта бренда получили звезды – награды международной премии Superior Taste Award. Компания была признана «Лучшим предприятием-2021», а ее продукция получила несколько золотых и серебряных медалей на международном конкурсе «Лучший продукт-2021» в рамках «Продэкспо-2021».

Генеральный директор АО «Эссен Продакшн АГ» Барышев Леонид Анатольевич.