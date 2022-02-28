АО «Аммоний» планирует реализовать пять проектов на сумму 1,6 млрд рублей

В ближайшие два года группа АО «Аммоний» планирует реализовать дополнительно пять крупных инвестиционных проектов на общую сумму 1,6 млрд рублей. Об этом на итоговом заседании Совета района сообщил руководитель района Радмир Беляев.

«Это проекты по производству жидких минеральных удобрений, неконцентрированной азотной кислоты, жидкого компонента для очистки выхлопных газов, жидкой углекислоты и техперевооружение производства аммиачной селитры», — отметил спикер.

Беляев подчеркнул, что наиболее значимую часть в распределении инвестиций занимают градообразующие предприятия. Так, химзавод имени Карпова в 2022 году запланировал два новых инвестпроекта на общую сумму 200 млн рублей. Это производство безводного сульфата магния и малых солей.

Однако власти моногорода должны думать и о новых направлениях бизнеса, которые позволят диверсифицировать экономику и сделать ее более сбалансированной, уверен руководитель района.

«Привлекать потенциальных инвесторов на относительно небольшую территорию всегда является непростой задачей. Но, рассматривая вопрос нашей территории, можно с уверенностью сказать, что у Менделеевского района огромный потенциал для успешного роста! Поясню почему: во-первых, географическое положение, мы находимся в центре „Закамья“, по территории нашего района проходит Федеральная трасса М7, железная дорога „Агрыз-Бугульма“, протяжённый берег Камы, граница с Республикой Удмуртия. Во-вторых, территориальная близость к крупным промышленным городам и зонам, таких как Набережные Челны, Нижнекамск, ОЭЗ „Алабуга“», — отметил спикер.

Подводя итоги прошлого года Беляев отметил, что общий объем инвестиций в основной капитал Менделеевского района составил 1,2 млрд рублей, или 171,4% к уровню 2020 года.