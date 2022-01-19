АО «Аммоний» направит 50 млн рублей на строительство профильного колледжа в Менделеевске

Для решения кадрового вопроса в Менделеевске будет создан многопрофильный колледж. Градообразующее предприятие, АО «Аммоний», направит 50 млн рублей на строительство учебного заведения. Об этом на итоговом заседании коллегии Агентства инвестиционного развития РТ сообщил руководитель Менделеевского района Татарстана Радмир Беляев.

«Сохранение и удержание молодежи на нашей территории является первоочередной и важной задачей для нас. Один из важнейших проектов концепции — создание учебного заведения нового формата „Алабуга-Политех. Менделеевск“», — сказал спикер.

По словам руководителя исполкома, этот проект реализуется совместно АО «Аммоний», колледжем «Алабуга-Политех» и Минобрнауки РТ. «Этот проект является ключевым, так как в Менделеевске нет ни одного среднего профессионального учебного заведения», — пояснил он.

Беляев добавил, что на сегодняшний день безработица в Менделеевском районе практически отсутствует, соответствующий коэффициент составляет 0,22%.