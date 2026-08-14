Анхель Дельгадо – новый центровой УНИКСа

Фото: unics.ru

Баскетбольный клуб УНИКС объявил о подписании контракта с 31-летним доминиканским центровым Анхелем Дельгадо. Соглашение с игроком рассчитано на один сезон.

В прошлом сезоне Дельгадо выступал за турецкий «Трабзонспор», набирая в среднем 9,7 очка, 5,6 подбора и 1,0 передачи за 21,8 минуты игрового времени. Выпускник университета Сетон-Холл начинал карьеру в НБА: в 2018 году подписал контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», выступал за фарм-клуб в Джи-лиге, где в январе 2019 года установил рекорд турнира — 31 подбор за матч. В феврале того же года дебютировал в НБА.

После ухода из сильнейшей лиги мира Дельгадо продолжил карьеру в Европе. В сезоне-2019/20 играл за израильский «Хапоэль Холон», затем провел два сезона в Испании — за «Эстудиантес» и «Бильбао». В 2022 году стал самым подбирающим игроком Лиги АСБ. С 2022 года выступал в Турции за «Пынар Каршияку» (финалист чемпионата), «Бешикташ» и «Галатасарай».

На международном уровне Дельгадо завоевал бронзу Центробаскета-2016 в составе сборной Доминиканской Республики, а на Кубке Америки ФИБА-2017 набирал 8,7 очка и 8,3 подбора. Недавно он квалифицировался во второй этап отбора на ЧМ-2027. 28 августа сыграет против Бразилии, 1 сентября — против Чили. Приезд в расположение УНИКСа ожидается по окончании турнира.

Татарстанские болельщики уже знакомы с новичком: в сентябре 2023 года в матче Суперкубка Единой лиги ВТБ против УНИКСа в составе «Бешикташа» Дельгадо оформил дабл-дабл (16 очков и 14 подборов).