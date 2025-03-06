Анвар Гатиятулин заявил, что у тренерского штаба «Ак Барса» нет конфликтов с игрками

Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победной игры с екатеринбургским «Автомобилистом» (3:1) решил объяснить, почему у его команды разладилась игра при реализации большинства. Он отметил, что эффективность при розыгрыше лишнего на льду упала после потерь ключевых игроков в спецбригадах – канадского нападающего Ника Петана и американского защитника Митчелла Миллера.

«Вообще по теме большинства хотел сказать, что мы работали над ним с предсезонки, и это было плодотворно. По сезону мы шли и в тройке, и в пятерке по реализации, когда все были на своих местах.

Потом мы потеряли Ника Петана, это важный игрок в большинстве, и розыгрыш в основном строился через него. Конечно, это отразилось, потому что бригада большинства – это не просто набор игроков, каждый хоккеист подбирается туда с определенным функционалом. И не просто так их заменить, каждый обладает своими качествами на своей позиции. Нам пришлось выходить из положения, плюс потеря Митча Миллера – два ключевых игрока спецбригады, такое сразу отражается на результате. Это не жалоба какая-то, а констатация факта. Тем не менее, работа ведется, ищем разные варианты, доносим их до ребят», - объяснил специалист.

После этого журналисты решили уточнить, почему обычно малословный и не привыкшый отвечать развернуто, на этот раз решил сам пояснить ситуацию. Анвар Рафаилович признался, что появление множества слухов в прессе вынудило его прояснить ситуация в команде.

«Удивляет, как в СМИ реагируют на некоторые новости. Я уже говорил, что у Ника Петана небольшое повреждение, которое не дает ему играть. А потом информацию о конфликте мне прислали – я был удивлен. Потом после игры в Челябинске писали, будто конфликт у Димы Яшкина с Алексеем Тертышным. Там был игровой момент, мы по ходу хотели менять вратаря на шестого полевого, нарисовали на вбрасывании схему.

Дима Яшкин подъехал уточнить расстановку, но на процедуру вбрасывания есть ограниченное время, у нас уже было предупреждение, и мы могли получить две минуты. Вот и все эмоции. Я стараюсь быть честен с прессой, информацию давать честную от клуба. То, что вижу в СМИ, сам мало читаю, но то, что присылают – вызывает удивление. Поэтому прояснил ситуацию. Понимаю, что чем ближе плей-офф, тем активнее идет игра на информационном поле. Наша задача – не обращать внимания и сосредоточиться на себе», - рассказал Анвар Рафаилович.

Напомним, ранее в ряде СМИ и телеграм-каналах появилась информация, якобы Ник Петан потерял место в составе из-за тлеющего конфликта игрока с кем-то из тренерского штаба. По другим данным канадский форвард сам не хочет выходить на лед, чтобы не рисковать своим здоровьем.

Следующий матч «Ак Барс» проведет также на своем льду, против омского «Авангарда». Игра состоится в субботу, 8 марта. Начало встречи – 17:00 по московскому времени.