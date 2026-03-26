news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
26 марта 2026

Анвар Гатиятулин высказался об эффективности тройки Семенова

Читайте нас в
Телеграм
Анвар Гатиятулин высказался об эффективности тройки Семенова
Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин по завершении второй встречи серии с «Трактором» (4:2) высказался о результативности тройки Кирилла Семенова.

«Мы пробовали разные сочетания, Нэйтан Тодд добавился к нам по ходу сезона, и было не так много времени, чтобы пробовать его в других сочетаниях, поэтому остановились на этом. Видим, что на сегодняшний день у них хорошая сыгранность и хорошее взаимодействие. Разберем матч и посмотрим, что можно еще усилить», – цитирует Гатиятулина корреспондент «ТИ-Спорта».

Серия между «Ак Барсом» и «Трактором» переезжает в Челябинск. На данный момент счет в противостоянии 2-0 в пользу казанцев.

news_right_1
news_right_2
news_bot
Съезд фермеров России в Казани: почему аграрии теряют доходы и что предлагают поменять

Татарстан оказался самым поющим регионом России по версии конкурса «Родники.Дети-2026»

