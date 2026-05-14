Анвар Гатиятулин высказался о потасовках во втором матче с «Локомотивом»

Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал крупную победу своей команды над ярославским «Локомотивом» (5:1) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина. Специалист оценил эмоциональное состояние хоккеистов и подчеркнул, что команда не переступала допустимые рамки.

Говоря о накале страстей в финальном противостоянии, Гатиятулин отметил, что тренерский штаб постоянно контролирует этот аспект.

«Мы всегда фокус держим на своей игре, отмечаем свои моменты, где эмоции нужно направлять в нужное русло», — заявил наставник казанцев.

При этом он признал, что финальная стадия турнира неизбежно связана с повышенным уровнем эмоций. «Понимаем, что это финал, эмоции перехлёстывают», — сказал Гатиятулин.

Однако, по его словам, игроки «Ак Барса» сумели остаться в рамках дозволенного. «Но ничего выходящего за рамки не было», — подчеркнул главный тренер «Ак Барса».

Напомним, что после двух матчей счёт в финальной серии до четырёх побед стал равным — 1:1. Третья игра противостояния состоится 15 мая в Казани. Также запланированы матчи 17, 19, а при необходимости — 21 и 23 мая. Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года.