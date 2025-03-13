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На главную ТИ-Спорт 13 марта 2025 01:15

Анвар Гатиятулин: «У нас был спад только в двух матчах. Мы вместе ломаем эту стену»

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Анвар Гатиятулин: «У нас был спад только в двух матчах. Мы вместе ломаем эту стену»
Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после домашней победы над лидером Восточной конференции, челябинским «Трактором» заявил, что команда выбирается из непростой ситуации в концовке регулярного чемпионата.

«Хәерле кич, кирәкле җиңү (добрый вечер, нужная победа – прим. «ТИ-Спорт»). Все вместе ломаем стену, которая нам мешала, когда мы при правильной игре мы были уверены, что победим, но не добивались результата. Хотелось бы отметить наших болельщиков, которые помогли нам сделать шаг в этом направлении», – сказал наставник «Ак Барса».

Однако, вместе с тем специалист не согласился с «ТИ-Спорт», что у команды был затяжной спад. На вопрос, как вновь не вернуться в яму как это было после нескольких побед конце февраля, он заявил, что спад был лишь в двух играх. В остальных имело место невезение.

«Спадом можно назвать два матча – с «Торпедо» дома и игру в Омске. В остальных играх у нас были хорошие отрезки, но мы не могли распорядиться моментами у ворот соперника. Сами пропускали легкие голы из-за своих ошибок. Но мы вместе ломаем эту стену, ребята все понимают. По отношению к работе, по живой лавке и раздевалке видно их отношение. Первый шаг в этом направлении мы сделали», - объяснил Анвар Гатиятулин.

Следующую игру «Ак Барс» также проведет дома, против подмосковного «Витязя». Игра состоится в субботу, 15 марта. Начало встречи – 17:00 по московскому времени.

#Анвар Гатиятулин #ХК Ак барс #ХК Трактор #кхл
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