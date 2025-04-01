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На главную ТИ-Спорт 1 апреля 2025 22:40

Анвар Гатиятулин: «Сегодня отлично проявили себя в атаке»

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Анвар Гатиятулин: «Сегодня отлично проявили себя в атаке»
Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин по окончании встречи с «Автомобилистом» (7:2) оценил итоги матча. Благодаря победе, казанцы сравняли счет в серии (2:2).

«Сегодня отлично проявили себя в атаке. Забили важные голы. Провели практически образцовый матч. Мы каждую игру анализируем, от этого принимаем решения по составу. Мы не провалили первый период ни в одном из матчей. По счету этого не скажешь, но по игре смотрелись достойно. Тут, наверное, вопрос концентрации играл большую роль. Кто лучше настраивается на первой период», – цитирует Гатиятулина корреспондент «ТИ-Спорта».

Следующий матч серии между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» пройдет 3 апреля в Екатеринбурге.

#Анвар Гатиятулин #ХК Ак барс #кхл #хоккей
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