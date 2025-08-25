Анвар Гатиятулин рассказал, почему Артем Галимов пропустил матч со СКА

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал итоги выигранной встречи со СКА (3:2 ОТ).

«Знаем, что в СКА произошли перемены, но команда всё равно остаётся сильным соперником, и такие матчи привлекают внимание болельщиков. Для нас это хорошая проверка, игра отличалась от предыдущей в Москве, здесь команда играла более активно. У нас интересный старт сезона – сразу сильные соперники, поэтому важно за предсезонку подготовиться к чемпионату» – цитирует Гатиятулина корреспондент «ТИ-Спорта».

Также наставник казанец рассказал, почему матч со СКА пропустил нападающий Артем Галимов.

«После игры с «Динамо» он по семейным обстоятельствам уезжал в Казань, вернулся только сегодня под утро» – сказал Гатиятулин.

Завтра «Ак Барсу» предстоит сыграть против «Автомобилиста» на турнире Пучкова. Начало матча запланировано на 17:00 по мск.