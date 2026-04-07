Анвар Гатиятулин рассказал, опасно ли с минским «Динамо» играть в открытый хоккей

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин в преддверии серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина против минского «Динамо» рассказал о подготовке казанской команды.

«После предыдущей серии дали команде пару выходных, потом начали готовиться к сопернику. Всё в рабочем режиме и все в хорошем настроении. Есть небольшие повреждения: индивидуально занимается Миша Фисенко, думаю, уже завтра он будет в строю и будет готов к первому матчу. Всегда отталкиваемся от своей игры, смотрим, где можем усилиться. Проработали все компоненты, на уровне четвертьфинала любой компонент может стать решающим», – цитирует Гатиятулина корреспондент «ТИ-Спорта».

Кроме того, главный тренер «Ак Барса» ответил на вопрос, опасно ли играть против минского коллектива в открытый хоккей. Напомним, «зубры» в серии первого раунда с московским «Динамо» завершили противостояние в свою пользу со счетом 4:0.

«Тут надо смотреть на свою игру, обращать внимание на себя. Ребята прошли длинный путь, знают свои сильные качества. Задача тренерского штаба, чтобы наши игроки раскрывали эти сильные качества. Считаю, мы хорошо подготовились», – сказал Гатиятулин.