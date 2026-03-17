Анвар Гатиятулин рассказал о турнирной мотивации «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин по завершении встречи с «Северсталью» (2:4) рассказал о турнирной мотивации команды.

«На каждую игру мы выходим с задачей побеждать, это одна из задач. Также мы решаем параллельные задачи – целостность игры, например. И сегодня мы посмотрели, что нужно подправить, будем работать в оставшееся время», – цитирует Гатиятулина пресс-служба казанцев.

«Ак Барс» за два матча до конца регулярного чемпионата закрепил за собой третью строчку Восточной конференции.