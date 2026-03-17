news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
17 марта 2026 10:41

Анвар Гатиятулин рассказал о турнирной мотивации «Ак Барса»

Читайте нас в
Телеграм
Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин по завершении встречи с «Северсталью» (2:4) рассказал о турнирной мотивации команды.

«На каждую игру мы выходим с задачей побеждать, это одна из задач. Также мы решаем параллельные задачи – целостность игры, например. И сегодня мы посмотрели, что нужно подправить, будем работать в оставшееся время», – цитирует Гатиятулина пресс-служба казанцев.

«Ак Барс» за два матча до конца регулярного чемпионата закрепил за собой третью строчку Восточной конференции.

#ХК Ак барс
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров