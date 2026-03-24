Анвар Гатиятулин рассказал о разъяснительной работе с судьями

Главный тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о совместной работе с арбитрами, которая прошла перед стартом Кубка Гагарина. В стартовом матче серии первого раунда плей-офф его команда в овертайме переиграла челябинский «Трактор» (3:2 ОТ).

«Понимали, что необходимо будет взять запрос, мы разбираем эти моменты с тренерским штабом, видеотренером. На связи с арбитрами, недавно приезжал Константин Оленин, проводил разъяснительную работу, обсуждали разные моменты. Перед стартом плей-офф было совещание с КХЛ по видео», — приводит слова Гатиятулина корреспондент «ТИ-Спорта».

Наставник казанцев отметил, что в хоккее ошибки неизбежны, и важнее всего правильно на них реагировать. «Хоккей — быстрая игра, шаг влево, шаг вправо, может быть ошибка. Она случилась, важно правильно реагировать. В овертайме важно было грамотно пользоваться лавкой, было много моментов с обеих сторон, но главное — одержали победу», — заявил Гатиятулин.

Тренер «Ак Барса» также подчеркнул, что доволен командной игрой, особенно тем, как подопечные действовали, когда соперник владел шайбой. «Доволен командной игрой, тем как ребята играли, когда соперник владел шайбой — это тоже часть игры. Нужно правильно действовать в разных ситуациях. По сезону что-то исправляли, ребятам говорили, они всё знают», — резюмировал специалист.

Напомним, в ходе матча с «Трактором» тренерский штаб «Ак Барса» воспользовался правом взять запрос после гола соперника. Причиной стало возможное нарушение правил — атакующий игрок, по мнению казанцев, блокировал вратаря. После видеопросмотра арбитры согласились с этой позицией: гол был отменён из-за помехи вратарю.