Анвар Гатиятулин рассказал о причинах спада в результатах «Ак Барса»

Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победного матча с «Нефтехимиком» (3:2 ОТ) ответил на вопросы корреспондента «ТИ-Спорт» о причинах ямы, в который команда попала в последних играх. Он заявил, что не видит здесь тенденции и кризиса.

«В своей тренерской карьере я был в разных ситуациях и не могу сказать, что это был какой-то спад или кризис. Наверное, только матч с «Торпедо» мы провели совсем не так, как хотели. В остальных матчах у нас были хорошие отрезки, и в Уфе и в Омске. Правда, после голов соперника появлялись сумбур и спешка. Шли неточные передачи, потери, но моменты были во всех матчах. Если не брать потерю очков, то мы приобрели хороший опыт, который поможет в дальнейшем», – объяснил Анвар Рафаилович.

На вопрос, нет ли у команды просадки в физическом плане, он не стал подтвержадть или отрицать.

«Трудно весь сезон пройти на одном уровне. Иногда есть моменты, которые вызывают вопросы, мы об этом говорим с игроками. Повторюсь – это тоже процесс, и такие ситуации нас закаляют».

Также «ТИ-Спорт» попросил прокомментировать отсутвие шайб в этих играх у лидеров команды, Александра Барабанова и Кирилла Семенова. на вопрос, ведутся ли разговоры с игроками, наставник «Ак Барса» ответил положительно.

«Да, конечно. Мы много разговариваем, и индивидуально, и в пятёрках. Мы просим не зацикливаться на этом. Да, иногда не идёт, но хорошие отрезки в игре всегда есть. Мне задавали недавно вопрос про Эрика О’Делла, я говорил, что со временем очки придут, и вот он забил», – сказал Гатиятулин.

Следующую игру казанцы также проведут дома, против тольяттинской «Лады».Игра пройдет 23 февраля, начало встречи – 17:00 по московскому времени.