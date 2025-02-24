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На главную ТИ-Спорт 24 февраля 2025 10:47

Анвар Гатиятулин рассказал, кто будет у «Ак Барса» в плей-офф первым номером

Анвар Гатиятулин рассказал, кто будет у «Ак Барса» в плей-офф первым номером
Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал, кто будет «первым номером» в воротах команды в плей-офф.

«В сезоне мы шли тандемом, сейчас пришло время посмотреть ребят на длинной дистанции. Поэтому прошедшие матчи играл Тимур. Мы разберем матч, посмотрим физическое состояние и примем решение, кто будет играть следующий матч», – цитирует Гатиятулина пресс-служба казанского клуба.

«Ак Барс» в последних двух матчах вышел победителем дважды: против «Лады» (2:1), против (3:2 ОТ).

#ХК Ак барс #кхл
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