На главную ТИ-Спорт 31 августа 2025 15:05

Анвар Гатиятулин рассказал, как продвигается сделка с Григорием Денисенко

Фото: mhl.khl.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин расказал, на какой стадии переговоры с нападающим Григорием Денисенко. Он раскрыл, что хоккеист уже находится в Казани.

«Гриша в Казани, занимается по индивидуальной программе. Осталось уладить формальности, как только это решится, мы увидим его в составе», – приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».

Накануне «барсы» сыграли заключительный матч предсезонной подготовки. В гостевом поединке казанская команда одержала победу над «Нефтехимиком» (3:5).

#ХК Ак барс #Анвар Гатиятулин
