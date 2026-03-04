Анвар Гатиятулин рассказал, есть ли упадок в «Ак Барсе» на фоне последних результатов

Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после матча с «Ладой» (3:5) рассказал на пресс-конференции, есть ли упадок в команде на фоне последних результатов команды.

«А что по результатам? За последние 17 матчей это второе поражение в основное время. Да, где-то не хватало в буллитной серии, но мы как минимум не играли хуже соперников. Есть отрезки, при которых мы владеем шайбой, возможно, но не выжимаем то, что можем из них выжать. Идет рабочий процесс, готовимся к самой важной части сезона, помимо этого решаем еще задачи – пробуем связки и сочетания, потому что в любой момент могут потребоваться корректировки, связанные с разными причинами», – сказал Гатиятулин.

В последних пяти матчах у «Ак Барса» четыре поражения. Казанский клуб продолжает пребывать на третьей строчке Восточной конференции за две недели до конца регулярного чемпионата.