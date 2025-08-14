Анвар Гатиятулин: «Работы ещё предстоит много»

Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал итоги победного матча с «Нефтехимиком».

«Соскучились по такой атмосфере, по болельщикам. Приятный сюрприз для нас был, что собрался полный стадион. Понятно, что ребята под нагрузкой, летний хоккей, но трибуны дали нам энергию сегодня.

С «Нефтяником» мы играли на третий день работы, решали другие задачи. Сейчас смогли опробовать свои наработки. Задачи сейчас – вспомнить хорошие отрезки из прошлого сезона и воплотить какие-то новые идеи тренерского штаба, которые появились за лето. Местами это получилось, но работы ещё предстоит много, подготовка продолжается» – цитирует Гатиятулина корреспондент «ТИ-Спорта».

Следующий матч в рамках летней предсезонки казанский клуб проведет против «Лады».