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На главную ТИ-Спорт 28 марта 2025 20:33

Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение «Ак Барса» в матче с «Автомобилистом»

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Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение «Ак Барса» в матче с «Автомобилистом»
Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение команды по окончании встречи с «Автомобилистом» (3:4).

«Сегодня мы допустили на одну результативную ошибку больше, чем соперник. Готовимся дальше, благодарю наших болельщиков за поддержку. Идёт серия, есть напряжение. Возможно, что со стороны так показалось, но ребята готовятся к каждой игре. Много эмоций, борьбы. Наша задача – направлять эту энергию и эмоции в нужное русло», – цитирует Гатиятулина корреспондент «ТИ-Спорта».

Следующие матчи в Казани «Ак Барс» проведет 30 марта и 1 апреля в серии с «Автомобилистом».

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