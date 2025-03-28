Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение «Ак Барса» в матче с «Автомобилистом»

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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение команды по окончании встречи с «Автомобилистом» (3:4).

«Сегодня мы допустили на одну результативную ошибку больше, чем соперник. Готовимся дальше, благодарю наших болельщиков за поддержку. Идёт серия, есть напряжение. Возможно, что со стороны так показалось, но ребята готовятся к каждой игре. Много эмоций, борьбы. Наша задача – направлять эту энергию и эмоции в нужное русло», – цитирует Гатиятулина корреспондент «ТИ-Спорта».

Следующие матчи в Казани «Ак Барс» проведет 30 марта и 1 апреля в серии с «Автомобилистом».