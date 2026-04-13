Анвар Гатиятулин: «Призрака прошлого плей-офф у нас нет»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победного матча с минским «Динамо» (4:0) рассказал, что прошлогодняя неудача с московским «Динамо» на аналогичной стадии плей-офф не давлела над командой и его тренерским штабом.

«Призрака прошлого сезона у нас нет, прошлогоднюю серию мы уже обсудили. Важно, что каждый новый матч – это новый вызов. Важно правильно готовиться и выходить играть. И важно не только то, что было позавчера, но и то, что было раньше. Поэтому мы идём шаг за шагом», – заявил Гатиятулин.

Счет в серии 3 – 0 в пользу казанской команды. Следующая игра состоится также в Казани, в среду 15 апреля.