Анвар Гатиятулин признан «Татарином года» по версии «Миллиард татар»

Фото: "Миллиард татар"

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин стал «Татарином года» по версии редакции «Миллиард татар». Наставника казанцев отметили за пропаганду татарского языка и трепетное отношение к татарской культуре.

Накануне, после матча регулярного чемпионата КХЛ в рамках «Зеленого дерби» «Ак Барс» – «Салават Юлаев», который проходил на стадион «Татнефть-Арена» в Казани, главный редактор «Миллиард.Татар» Арслан Минвалеев вручил Гатиятулину диплом, национальную тюбетейку и «пайцзы» (знак отличия и символа власти золотоордынских ханов).

«3 декабря в Казанском Кремле состоялось подведение итогов рейтинга «Татары года». По мнению редакции «Миллиард.Татар» главным «Татарином года» заслуженно является Анвар Рафаилович. Мы отметили не только ваши спортивные успехи, но и уважение и трепетное отношение к татарскому языку, то, как вы его пропагандируете. Для нас в этом году вы стали амбассадором татарского языка», – сказал Минвалеев во время торжественного вручения.

Третье «Зеленое дерби» сезона завершилось победой «Ак Барса» со счетом 6:3. Голами в составе казанцев отметились Семен Терехов, Кирилл Семенов, Александр Хмелевский, Дмитрий Яшкин, Артемий Князев и Дмитрий Кателевский.

Следующее четвертое и последнее в этом году «Зеленое дерби» пройдет в Уфе 20 декабря. Начало матча – в 14:30 мск.