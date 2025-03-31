Анвар Гатиятулин: «Приходится взламывать плотную оборону, и мы эту стену пробили»

Фото: ak-bars.ru

Наставник казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после домашнего поражения от «Автомобилиста» (3:2 ОТ) на своём льду объяснил, почему команда тяжело начинает игры в серии 1/8 финала Кубка Гагарина с екатеринбургской командой.

«По серии видно, что преимущество имеет тот, кто первый забивает. Потом приходится взламывать плотную оборону, и мы эту стену пробили. Команда у нас с характером», – сказал Гатиятулин.

На уточняющий вопрос «ТИ-Спорт», почему в этом поединке зрители увидели две разные команды – в первые 40 минут встречи и в остальные, специалист не стал вдаваться в подробности. Он объяснил это действиями трибун.

- Хотелось бы уточнить. Сегодня мы увидели две абсолютно разные команды – в первые 40 минут и во вторые. У игроков появилась отдача, энергия. Что помешало начать играть с первых минут так, как играли начиная с третьего периода?

- Я не скажу так, у нас и с первых минут была самоотдача. Что-то получалось, что-то нет. Проигрывали, надо добавлять в агрессии. Плюс поддержка наших болельщиков дала энергию. Стали действовать активнее у ворот, смогли создать и реализовать моменты, – заявил главный тренер «Ак Барса».

Следующий матч между этими соперниками пройдет также в Казани, 1 апреля. Начало встречи – 19:00 по московскому времени.