Анвар Гатиятулин после поражения от ЦСКА: Не думаю, что это кризис

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после поражения от ЦСКА (4:1) заявил, что в команде нет очередного кризиса.

– Вы говорили, что после сентябрьского матча с «Авангардом» у вас был серьёзный разговор с игроками. Не пришло ли время для ещё одного такого разговора после пятого поражения в семи матчах?

– Если не брать прошлый матч с минским «Динамо», мы уступили в равных играх, в равной борьбе. Нет, не думаю, что это кризис. Команда показывает хорошие отрезки. Другой вопрос, почему реализация хромает, вот здесь есть над чем работать, нужно усиливать этот компонент.

– У вас нет впечатления, что команда на льду и вне льда действует так же, как в сентябре?

– Если не брать игру с Минском, то в предыдущих матчах игра была равная. Но в ключевых моментах соперник реализует их лучше. У нас есть время до следующей игры, будем над этим работать.

– В последних матчах команда много пропускает, особенно во вторых периодах. В чём проблема?

– Про эти ключевые моменты я и говорю. Мы во вторых периодах тоже много шансов создавали перед воротами соперника, но не реализовывали, в отличие от соперников. Идёт рабочий процесс, все эти моменты мы исправляем.

После 28 игр «Ак Барс» опустился на 3-ю строчку с 36 очками. Впереди – «Аванград» (37 очков после 27 игр) и «Металлург» (44 очка в 28 играх).

Следующую встречу татарстанцы проведут в Нижнекамске против «Нефтехимика» 21 ноября. Начало матча – в 19:30 мск.