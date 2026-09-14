Анвар Гатиятулин после поражения: «Нам не хватает глубины обороны»

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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал итоги выездного матча против «Торпедо» (2:3).

Он отметил, что команда прибавляла по ходу игры и выразил поздравления болельщикам:

«В первую очередь поздравляю Нижний Новгород и болельщиков с новым домом, с замечательной ареной», – цитирует тренера пресс-служба клуба.

Гатиятулин также рассказал о новых игровых сочетаниях и работе над балансом в команде, подчеркнув, что «оценить потенциал этих звеньев сможем только через игры, потому что никакая тренировка не заменит матч».

Он поделился впечатлениями от новой арены в Нижнем Новгороде:

«Здесь все на высшем уровне. Можно только порадоваться за Нижний Новгород. Конечно, и мы мечтаем иметь современную арену. Но здесь много вопросов, и не все зависит только от нашего желания».

Тренер отметил важность реагирования команды в различных ситуациях:

«Каждая игра складывается по-разному, ребята оказываются в разных ситуациях. Мы смотрим в том числе на то, как они на эти ситуации реагируют».

Анвар Рафаилович подчеркнул необходимость работы над обороной и заявил:

«Работа ведется, мы это обсуждаем. Я уже говорил, что в первую очередь нам не хватает глубины обороны».

Он также объяснил, что команда продолжает работать над улучшением взаимодействий и ищет оптимальный состав:

«Работа всегда продолжается. Какая бы команда ни была, всегда есть в чем прогрессировать».

Тренер отметил важность психологической реакции на стартовые голы:

«Если мы забиваем первыми, значит, выходим на матч сконцентрированными. Но момент с тем, что после этого где-то можем потерять концентрацию, определенно есть», – подчеркивает он.

Он также упомянул свои игровых воспоминания:

«25 лет назад играл здесь, в «Торпедо». Всегда с теплотой вспоминаю это время – два сезона провел здесь, замечательная обстановка, замечательные люди», – вспомнил Гатиятулин.

Главный тренер казанцев завершил словами о современной арене:

«А сейчас совершенно другие реалии – новая арена, шикарные условия. Еще раз поздравляю болельщиков и команду с ее открытием. Рады, что сегодня стали частью этого праздника», – сказал наставник.