На главную ТИ-Спорт 15 января 2026 15:26

Анвар Гатиятулин после матча с «Амуром»: «Проявили характер, самоотверженность»

Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин по окончании победного матча с «Амуром» (5:3) прокомментировал итоги встречи.

«Учитывали наше состояние – предыдущий матч был позавчера вечером, сегодня утром уже играли в Хабаровске. Поэтому важно было сразу поставить голову на место и прийти в себя по движению. Понимали, что соперник попытается этим воспользоваться, просили ребят сыграть рационально. Когда было нужно, включали скорости, создавали неплохие моменты. Проявили характер, самоотверженность, а наши ошибки в обороне подчистил Тимур Билялова. Нашим болельщикам спасибо за поддержку», – сказал Гатиятулин на пресс-конференции.

Следующий матч «Ак Барс» проведет в КХЛ вновь против «Амура» 17 января.

