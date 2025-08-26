news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 26 августа 2025 20:36

Анвар Гатиятулин: «Понятно, что наделали много ошибок»

Читайте нас в
Телеграм
Анвар Гатиятулин: «Понятно, что наделали много ошибок»
Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал итоги матча с «Автомобилистом» (1:6).

«Мы сегодня дали нашим молодым ребятам почувствовать больше ответственности на уровне КХЛ. Понятно, что наделали много ошибок, проиграли много единоборств. Им есть над чем задуматься, и нам тоже.

Задачи как всегда – смотреть сочетания, нарабатывать связки. У нас идёт работа над усилением пары позиций, надеюсь, к началу сезона мы их закроем, потому что видно, что в этом есть необходимость.

Предсезонная подготовка для того и нужна, чтобы ребята почувствовали уровень КХЛ. Это наш ближайший резерв, мы на них рассчитываем, об этом всегда говорим. Сегодня и перед матчем, и по ходу игры говорили, что это хороший шанс проявить себя. В первую очередь хотим видеть от парней энергию, желание и мысль. В каких-то моментах мы это видели, а кто-то ещё, наверное, не готов полноценно играть против команды КХЛ» – цитирует Гатиятулина корреспондент «ТИ-Спорта».

Следующий товарищеский матч в рамках летней предсезонной подготовки «Ак Барс» проведет против «Нефтехимика» 30 августа.

#ХК Ак барс #Анвар Гатиятулин #кхл
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Казань попала в топ-10 городов России для переезда

Казань попала в топ-10 городов России для переезда

26 августа 2025
На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль

На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль

25 августа 2025