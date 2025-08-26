Анвар Гатиятулин: «Понятно, что наделали много ошибок»

Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал итоги матча с «Автомобилистом» (1:6).

«Мы сегодня дали нашим молодым ребятам почувствовать больше ответственности на уровне КХЛ. Понятно, что наделали много ошибок, проиграли много единоборств. Им есть над чем задуматься, и нам тоже.

Задачи как всегда – смотреть сочетания, нарабатывать связки. У нас идёт работа над усилением пары позиций, надеюсь, к началу сезона мы их закроем, потому что видно, что в этом есть необходимость.

Предсезонная подготовка для того и нужна, чтобы ребята почувствовали уровень КХЛ. Это наш ближайший резерв, мы на них рассчитываем, об этом всегда говорим. Сегодня и перед матчем, и по ходу игры говорили, что это хороший шанс проявить себя. В первую очередь хотим видеть от парней энергию, желание и мысль. В каких-то моментах мы это видели, а кто-то ещё, наверное, не готов полноценно играть против команды КХЛ» – цитирует Гатиятулина корреспондент «ТИ-Спорта».

Следующий товарищеский матч в рамках летней предсезонной подготовки «Ак Барс» проведет против «Нефтехимика» 30 августа.