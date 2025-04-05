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На главную ТИ-Спорт 5 апреля 2025 22:48

Анвар Гатиятулин поделился, какой фактор будет решающим в седьмой встрече с «Авто»

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Анвар Гатиятулин поделился, какой фактор будет решающим в седьмой встрече с «Авто»
Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-Информ»&nbsp;

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин на послематчевой пресс-конференции ответил на вопросы корреспондента «ТИ-Спорт», почему в этой серии побеждает тот, кто первым забрасывает. На вопрос, как в Екатеринбурге не провалить начало специалист отметил, что в игре равных соперников все решает психология.

– Каждый матч – это новая история, нужно просто делать выводы и готовиться к следующей игре. Мы сыграли шесть равных матчей, впереди седьмой, и здесь важно, кто лучше справится с эмоциями. Кто справится, тот и победит».

– В этом матче вам было легче проходить среднюю зону, чем в Екатеринбурге. От чего это зависит?

– Не скажу, что у нас в Екатеринбурге были проблемы. Я уже говорил, что есть хорошие отрезки, и инициатива постоянно переходит от одной команды к другой. Важно то, кто и как распоряжается этими отрезками и моментами.

– Можно ли говорить, что наиболее выигрышная стратегия против «Автомобилиста» – это играть в давление с самого начала? Если команда пытается сыграть осторожно, заканчивается плохо.

– Мы не пытаемся подстроиться, всегда играем от себя. Повторюсь, что в тотального преимущества нет ни у одной команды. Равные соперники, равная игра, всё решают детали, – сказал Гатиятулин.

Счет в серии 3 – 3. Решающая игра состоится в понедельник, в Екатеринбурге. Начало встречи – 17:00 по московскому времени.

#ХК Ак барс #Анвар Гатиятулин #хк автомобилист #кубок гагарина
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