news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 21 января 2026 17:42

Анвар Гатиятулин поделился эмоциями от 500-й проведенной игры в КХЛ

Читайте нас в
Телеграм
Анвар Гатиятулин поделился эмоциями от 500-й проведенной игры в КХЛ
Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин по завершении встречи с «Адмиралом» (4:1) поделился эмоциями от 500-й проведенной игры в КХЛ.

«Прежде всего скажу спасибо тем, кто поверил в меня, доверил мне «Трактор», хотя на тот момент мне не было и 40 лет. 500 – это серьёзная цифра, но есть к чему стремиться», – сказал Гатиятулин на пресс-конференции.

В КХЛ Анвар Гатиятулин в разное время работал главным тренером в челябинском «Тракторе» и входил в тренерский штаб в СКА. «Ак Барс» специалист возглавляет с 2024 года.

#ХК Ак барс #Анвар Гатиятулин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Штормовка Файзуллина, звание Минниханову и рекорд по жилью: Минстрой РТ подвел итоги-2025

Штормовка Файзуллина, звание Минниханову и рекорд по жилью: Минстрой РТ подвел итоги-2025

20 января 2026
Подписана дорожная карта по реализации меморандума между БИА и университетом «Аль-Азхар»

Подписана дорожная карта по реализации меморандума между БИА и университетом «Аль-Азхар»

20 января 2026