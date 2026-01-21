Анвар Гатиятулин поделился эмоциями от 500-й проведенной игры в КХЛ

Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин по завершении встречи с «Адмиралом» (4:1) поделился эмоциями от 500-й проведенной игры в КХЛ.

«Прежде всего скажу спасибо тем, кто поверил в меня, доверил мне «Трактор», хотя на тот момент мне не было и 40 лет. 500 – это серьёзная цифра, но есть к чему стремиться», – сказал Гатиятулин на пресс-конференции.

В КХЛ Анвар Гатиятулин в разное время работал главным тренером в челябинском «Тракторе» и входил в тренерский штаб в СКА. «Ак Барс» специалист возглавляет с 2024 года.