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На главную ТИ-Спорт 24 марта 2025 12:46

Анвар Гатиятулин: «Первые матчи серии с «Автомобилистом» начнет Билялов»

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Анвар Гатиятулин: «Первые матчи серии с «Автомобилистом» начнет Билялов»
Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал состояние команды в преддверии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

«В рабочем состоянии команда. Отрабатываем за несколько дней до плей-офф определенные детали. Настраиваемся на первый матч с «Автомобилистом», – цитирует Гатиятулина корреспондент «ТИ-Спорта».

Также наставник казанцев оценил фактор домашней площадки в противостоянии с «Автомобилистом». Напомним, первые матчи серии «Ак Барс» сыграет в Екатеринбурге.

«Начинать дома всегда приятно. Но большого значения этот фактор не имеет. Надо проявлять характер, показывать самоотдачу и играть одинаково, невзирая на домашние или гостевые трибуны», – подчеркнул Гатиятулин.

Помимо всего, главный тренер «Ак Барса» заявил, что серию с «Автомобилистом» начнет вратарь Тимур Билялов. А дальше тренерский штаб казанцев будет принимать решение по ситуации.

«Первые матчи сыграет Тимур. А дальше уже будем смотреть по ситуации», – подытожил Гатиятулин.

Первые матчи серии «Ак Барс» – «Автомобилист» пройдут 26 и 28 марта в Екатеринбурге.

#ХК Ак барс #кхл #хоккей
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