Анвар Гатиятулин ответил на вопрос по поводу возможного обмена Дмитрия Яшкина

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин по окончании победного матча с «Адмиралом» (5:2) ответил на вопрос по поводу возможного обмена нападающего Дмитрия Яшкина. Сегодня форвард оказался вновь вне основного состава казанского клуба.

«Я понимаю статус Яшкина и понимаю, почему задают эти вопросы. Но принципы определения состава мы озвучивали неоднократно. Через день будет следующий матч, и при определении состава на него мы будем учитывать те же условия. Ничего не меняется.

Может ли произойти обмен Дмитрия Яшкина? Задача тренеров – готовить игроков к матчам, чтобы хоккеист показывал свой потенциал. Вопрос по обменам скорее к менеджменту. Мы продолжаем готовить ребят, следим за их состоянием. У нас был разговор с Димой, я объяснил ему, почему в этом конкретном матче он вне заявки, что мы хотим от него видеть в будущем. Процесс идёт, принципы определения состава сохраняются», – цитирует Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».

Следующий матч казанцы проведут 21 января против «Адмирала» во Владивостоке.