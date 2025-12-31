news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 31 декабря 2025 09:06

Анвар Гатиятулин оценил выступление Тимура Билялова в матче с «Северсталью»

Читайте нас в
Телеграм
Анвар Гатиятулин оценил выступление Тимура Билялова в матче с «Северсталью»
Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил выступление Тимура Билялова в матче с «Северсталью» (4:3 по булл.). Голкипер казанцев отразил 41 из 44 бросков по своим воротам.

«Тимур – вратарь высокого уровня, опытный. Опыт позволяет ему и играть, и быть примером для ребят, которые смотрят и равняются на него. Отмечу и командные действия ребят, их довольно много в матчах. А если есть ошибки, Тимур их подчищает», – цитирует Анвара Гатиятулина корреспондент «ТИ-Спорта».

«Ак Барс» завершил 2025 год на втором месте в Восточной конференции. Первый матч в 2026 году казанский клуб проведет против «Автомобилиста» дома 4 января.

#ХК Ак барс #Анвар Гатиятулин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Бесплатное лечение в санатории: кому положено в Татарстане

Бесплатное лечение в санатории: кому положено в Татарстане

30 декабря 2025
Итоги года «Татар-информа»: самое цитируемое СМИ, хет-трик фартовой тюбетейки и нам – 35

Итоги года «Татар-информа»: самое цитируемое СМИ, хет-трик фартовой тюбетейки и нам – 35

30 декабря 2025