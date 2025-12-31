Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил выступление Тимура Билялова в матче с «Северсталью» (4:3 по булл.). Голкипер казанцев отразил 41 из 44 бросков по своим воротам.

«Тимур – вратарь высокого уровня, опытный. Опыт позволяет ему и играть, и быть примером для ребят, которые смотрят и равняются на него. Отмечу и командные действия ребят, их довольно много в матчах. А если есть ошибки, Тимур их подчищает», – цитирует Анвара Гатиятулина корреспондент «ТИ-Спорта».

«Ак Барс» завершил 2025 год на втором месте в Восточной конференции. Первый матч в 2026 году казанский клуб проведет против «Автомобилиста» дома 4 января.