Анвар Гатиятулин оценил выступление новичков «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил выступления новичков команды в товарищеском матче с «Нефтяником» (4:3).

«Мы изначально смотрим на игроков, которые подходят нам по функционалу, а потом уже обращаем внимание на имена. У нас в команде достаточно игроков с именами, вы их знаете. Новички через игровой ритм будут прибавлять», – цитирует Гатиятулина корреспондент «ТИ-Спорта».

Следующий товарищеский матч «Ак Барса» состоится 14 августа против «Нефтехимика».

Отметим, что в Спортрейтинге Татарстана по версии «ТИ-Спорта» «Ак Барс» занял четвертое место в командном зачете, уступив место в тройке футбольному «Рубину», министерству спорта Татарстана и команде «КАМАЗ-Мастер».