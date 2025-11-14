Анвар Гатиятулин оценил выступление Митчелла Миллера в матче с «Динамо»

Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил выступление в матче с московским «Динамо» (5:4) защитника Митчелла Миллера.

Вчера американец набрал 4 (3+1) очка в основное время.

«Конечно, когда родные проделали такой путь, хочется их порадовать. Митч – молодец, наши сентябрьские договорённости действуют – у него развязаны руки при игре в атаке, но это не должно влиять на игру в обороне», – цитирует Гатиятулина корреспондент «ТИ-Спорта».