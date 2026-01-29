news_header_top
Анвар Гатиятулин оценил выступление Галимова в матче с «Салаватом Юлаевым»

Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил выступление нападающего Артема Галимова в матче с «Салаватом Юлаевым» (3:4 ОТ).

«Много вопросов звучит по поводу Артёма – в прошлом году забил 35 голов, в этом – 9. Но команда набрала столько же очков, что тогда, что сейчас. Мы хотим уйти от зависимости от двух звеньев. Важно, чтобы все четыре звена вносили свой вклад в результатат.

Можно посмотреть, как Артём сейчас играет без шайбы, как возвращается в оборону и сколько полезных действий совершает. А если такой Артём и Артём-снайпер объединятся, то он выйдет на другой уровень. И так можно сказать про всех игроков нашей команды, и мы ждём, что в плей-офф именно так и будет», – цитирует Гатиятулина корреспондент «ТИ-Спорта».

Следующий матч в регулярном чемпионате КХЛ казанцы проведут 31 января против «Нефтехимика».

#ХК Ак барс #кхл
