Анвар Гатиятулин оценил трансферную селекцию «Ак Барса» в это межсезонье

Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил трансферную селекцию казанского клуба в текущее межсезонье.

«У нас нет цели подписать громкие имена. Шоу с громкими подписаниями не получилось. Нам нужно сбалансировать команду. Поэтому мы не на эмоциях ищем игроков», – цитирует Гатиятулина корреспондент «ТИ-Спорта».

Этим летом «Ак Барс» осуществил три трансфера на вход. Клуб пополнили Михаил Фисенко, Уайатт Калинюк и Брэндон Биро.

Напомним, что в Спортрейтинге Татарстана по версии «ТИ-Спорта» «Ак Барс» занял четвертое место в командном зачете, уступив место в тройке футбольному «Рубину», министерству спорта Татарстана и команде «КАМАЗ-Мастер».