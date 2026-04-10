Анвар Гатиятулин оценил самоотверженность игроков «Ак Барса» в матче с «Динамо»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин по окончании первого матча четвертьфинальной серии с минским «Динамо» (2:1) оценил самоотверженность казанских хоккеистов в игре.

На счету «Ак Барса» во вчерашнем матче 28 заблокированных бросков.

«Самоотверженная игра, это одна из составляющих. Здесь и характер проявляется. Но я скажу, что и мы свои отрезки в атаке проводили хорошо, создали достаточно голевых моментов» – цитирует Гатиятулина корреспондент «ТИ-Спорта».