Анвар Гатиятулин оценил прогресс Никиты Дыняка

Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил прогресс форварда команды Никиты Дыняка. Он подчеркнул, что в команде все четыре звена важны и каждый игрок должен вносить свой вклад в результат.

«У нашего четвертого звена нет задачи просто привезти шайбу в зону и сделать вбрасывание. Сегодня хорошо сыграла вся команда, но выделю линию Димы Кателевского.

Мы знаем сильные стороны каждого игрока и стараемся по максимуму их использовать. Что касается вариантов, то мы пробуем, ищем, смотрим, кто, как и с кем взаимодействует. Есть время для этого, получаем нужную информацию», – отметил Гатиятулин.

Также наставник «Ак Барса» отметил, как относится к частым дракам нападающего.

«Это должно быть вовремя и не ради своих личных интересов. У нас все строится на командных взаимодействиях и общем результате. Сегодня Никита сделал вовремя всё сделал, и это одно из его сильных качеств», – сказал Гатиятулин.

Следующий матч «Ак Барс» проведет также на своем льду, против челябинского «Трактора», в среду, 3 декабря. Начало встречи – в 19:00 по московскому времени.