На главную ТИ-Спорт 20 августа 2025 09:08

Анвар Гатиятулин оценил первое поражение «Ак Барса» в контрольных матчах

Фото: ak-bars.ru

Главный тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после поражения от «Лады» в Тольятти (1:2 Б) в контрольном матче признал, что помимо наигрывания связок задачей было в том числе победить:

«Задача всегда одна – выходить и играть на победу. Идет подготовка к сезону: мы вспоминаем старое, вносим что-то новое. Следим за тем, как ребята воспринимают эти новшества».

Также наставник «Ак Барса» оценил молодых хоккеистов, сыгравших за «Ак Барс», и гол Тимофея Жулина.

«Что касается молодых ребят, я говорил ранее, что мы дадим возможность сыграть тем молодым ребятам из системы, которые работают с нами на предсезонных сборах. Тимофей в прошлом сезоне провел несколько матчей за «Ак Барс», мы знаем его сильные стороны. Общался с ним после сезона, объяснил, над какими моментами следует поработать. Сейчас он неплохо играет с шайбой, но есть моменты при игре без шайбы, в которых нужно прибавлять.

Все молодые ребята обладают определенным функционалом – мы изучаем, на каких позициях в команде они будут более полезны. Идет рабочий процесс, рассчитываем на всех ребят», – сказал Анвар Гатиятулин.

Следующий контрольный матч «Ак Барс» проведет в гостях у московского «Динамо» 22 августа. Начало встречи на «ВТБ Арена» – в 16:30 по московскому времени.

