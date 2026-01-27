Анвар Гатиятулин оценил обмен Тодда и подвел итоги дедлайна для «Ак Барса» в целом

Главный тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин пообщался с журналистами в преддверии очередного «Зеленого дерби» в рамках регулярки, а также по итогам дедлайна КХЛ, в ходе которого команда произвела несколько обменов.

– Как у вас впечатления именно от остатка, так скажем, трансферного окна в КХЛ?

– Да я думаю, итоги подводить надо будет после всего выступления команды. Дедлайн — это часть процесса, мы уже говорили, что по ходу сезона мы смотрим функционал, доводим до руководства, что можем укрепить именно по функционалу. Вот от этого отталкиваемся. Что касается игрока, он мастер, умный игрок, с хорошим броском, с хорошим видением площадки, может поддать, поэтому рассчитываем на него в большинстве, также считаем, что добавит нам в атаке разных опций. Поэтому все в процессе.

– Как у них с настроением? Сейчас как бы было много разговоров о том, что их могут обменять, но сейчас, я так понимаю, они в строю.

– В общем в строю, я уже говорил, здесь всегда нужно опираться только на факты и не верить всем слухам. Игроки команды «Ак Барс» также готовятся к основной части сезона. Что касается болезни, это отразилось на функциональном состоянии, давали паузу. Ну и другие ребята себя хорошо проявили, поэтому здесь конкуренцию никто не отменял. Работаем, также как я и говорил, у нас параллельно задача — смотреть связки и глубину состава. Вот такой процесс как бы идет, он динамичный. Сегодня один состав может быть, завтра может быть другой.

– Успели ли попрощаться с теми, кто ушел?

– Да, успели. Вчера они приходили, поблагодарили ребят за работу. Профессионалы со всех сторон и прекрасные люди. Не возникало проблем именно в работе, но это хоккей. Здесь, как я и говорил, что личное мы не путаем с рабочими моментами. Про тот функционал, который нам требовался, поэтому было принято такое решение.

– А насколько вообще все ваши пожелания в дедлайн были учтены в целом по работе компании? Насколько вы плотно держали связь с руководством, потому что говорили, что в 11 вечера там пришлось созвоны проводить?

– Да, мы этот вечер провели вместе, где-то в полвторого, наверное, разъехались сразу после подписания соглашения. Обсудили моменты, также спросили, когда готов приехать. Он сразу сказал, что я готов играть следующий матч. Здесь, что... Надо жить реалиями, у нас есть обойма, с которой мы идем. И, наверное, уже не играет роли, какой функционал добавился. Все ребята готовятся в этом составе к основной части сезона.

– Насколько вы активны в соцсетях, в Telegram, в других запрещенных соцсетях? Интересно, на некоторые посты игроков как-то вы реагировали?

– Мне особо комментировать нечего. Я так понимаю, у игрока есть канал, по которому он общается с болельщиками, у нас с ним свое общение.

– Пауза затянется еще на грядущий матч? Есть ли у вас понимание, когда вот это функциональное состояние хоккеиста придет в норму? Вот конкретные цифры, может, можете назвать?

– Будем смотреть. На сегодня попробовали эти сочетания, потому что новичок только приехал. Завтра, возможно, мы подумаем еще, может, вернемся, как играли предыдущий матч. Здесь, говорю, еще раз, весь процесс смотрим, ищем сочетания и будем думать. Потому что те тройки, которые мы делали, эти сочетания и на Дальнем Востоке дали нам пищу для размышления. Поэтому еще раз повторюсь, это игроки команды «Ак Барс», на которых мы рассчитываем.

– А насколько вообще велик соблазн и рассматривалось ли это при трансфере, что вы восстановите связку?

– Мы смотрели, они не так много вместе играли. Но я говорю, повторюсь, что это нам дает дополнительные опции в атаке.

– Видите новичка больше в центре или на крае?

– Также будем смотреть. Мы знаем, что его использовали как в центре, так и на крае. Где будет эффективнее.

– Много было разговоров, что если все-таки, опять же, слухи понятно, если бы трансфер в «Ак Барс» пошел, тогда вообще была бы такая бывшая тройка. Как-то с этой точки зрения рассматривалось в голове?

– Это все же были слухи, смысла нет комментировать. У нас не было информации, что к нам игрок, возможно, перейдет. Такого не было.

– Но в целом, когда вы все-таки трансферы обсуждаете, все равно в голове держите, кто с кем играл, и исходя из отношений игроков выбираете?

– Ну да, мы смотрим, и почему идет ротация и вне состава, и внутри состава, чтобы найти эти сочетания. Потому что, как я и говорил, мы хотим уйти от зависимости одного-двух звеньев, и чтобы все четыре звена влияли на ход матча.

– То есть даже не топ-9, а топ-12? Сегодня тренировки что планировали отработать, что отработали? Как подготовка к «Зеленому дерби»?

– Да все по плану. Понятно, дерби — отдельный, особый матч для нас, поэтому какие-то моменты вчера отрабатывали, сегодня было важно функционально подготовить команду. Ну и новичка первая тренировка прошла, и его было важно посмотреть.

– Как соперника оцениваете предстоящего?

Да я всегда говорю, что надо отталкиваться от своей игры, от своего функционального состояния. Тем более в регулярном чемпионате такая команда готова, на каждый второй-третий день, к каждому матчу.

– Недавно сказали, что в команде есть вирус опозданий. Вот удалось ли вылечиться? Как дисциплина?

– Да вроде есть... работаем над этим.

– Игрок вот сейчас на льду один остался, это ваша программа или сам остался?

– Да у нас многие ребята остаются, мы специально берем время с запасом, чтобы когда основная работа закончена, была возможность поработать над компонентами и улучшением своих сильных качеств. Ну и иногда бывает и работа тех, кто ребята не играют, также за нами, – приводит слова Гатиятулина корреспондент «Татар-информа» из «Татнефть Арены».

Завтрашний матч между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» пройдет на льду «Татнефть Арены» и стартует в 19:00 по московскому времени.