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На главную ТИ-Спорт 19 февраля 2025 09:03

Анвар Гатиятулин оценил игру Раделя Замалтдинова в матче против «Нефтехимика»

Анвар Гатиятулин оценил игру Раделя Замалтдинова в матче против «Нефтехимика»
Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Нефтехимика» Анвар Гатиятулин оценил игру Раделя Замалтдинова в матче против «Нефтехимика» (2:3).

«Хорошо сыграл, делал то, что требовалось. Он правильно воспринял непопадание в состав, терпеливо ждал. Сегодня вышел и показал, что ожидалось. Дальше будем смотреть. Возможно, в следующем матче появится Илья Сафонов, где-то будут перестановки в тройках, подумаем и по бригадам большинства», – цитирует Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».

Казанцы вчера потерпели четвертое поражение кряду. Ближайшая победа обеспечит клубу досрочный выход в плей-офф Кубка Гагарина.

#ХК Ак барс #Анвар Гатиятулин #кхл
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