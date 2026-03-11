news_header_top
На главную ТИ-Спорт 11 марта 2026 08:39

Анвар Гатиятулин оценил игру Дениса Комкова в матче против «Спартака»

Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил выступление нападающего Дениса Комкова в матче против «Спартака» (4:1).

«Да, мы дали передохнуть Мише Фисенко, а ребятам, у которых не было регулярной практики на уровне КХЛ, даём возможность получить её. Сегодня ввели в состав Дениса Комкова, игровое время – это опыт, в разных ситуациях мы будем понимать, какая у нас глубина состава, на кого рассчитываем», – цитирует Гатиятулин корреспондент «ТИ-Спорта».

Следующий матч «Ак Барс» проведет дома против «Сочи» 13 марта.

#ХК Ак барс #хк спартак #кхл
