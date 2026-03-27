Анвар Гатиятулин оценил игру Артема Галимова в матче с «Трактором»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал выступление нападающего Артема Галимова в третьем матче серии с «Трактором» (2:3).

Форвард записал на свой счет во встрече гол и результативную передачу (1+1).

«Мы с Артёмом много разговаривали, в том числе о том, в чём заключаются лидерские качества. Лидер не тот, у которого всё летит, и он забивает по 50 голов. А тот, кто отрабатывает и в атаке, и в обороне, и забивает нужные голы. Считаю, что в этом направлении Артём прогрессирует» – цитирует Гатиятулина корреспондент «ТИ-Спорта».