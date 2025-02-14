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На главную ТИ-Спорт 14 февраля 2025 21:22

Анвар Гатиятулин объяснил слабую реализацию «Ак Барса»

Анвар Гатиятулин объяснил слабую реализацию «Ак Барса»
Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после поражения в шестом «Зеленом дерби» сезона (0:3) объяснил, почему не удалось реализовать ни одного момента в матче. Напомним, казанская команда нанесла 30 бросков по воротам «Салавата Юлаева». Он отметил множество моментов у защитника Даниила Журавлева.

«Мы знаем, как результативно может играть наша команда. Возможно, в прошлом матче мы не так активно играли, но сегодня и движение было хорошее, и нацеленность на ворота, и моментов было создали. У нас только Даниил Журавлев мог хет-трик сделать. Будем работать, чтобы создавать ещё больше моментов и реализовывать их», – ответил Гатиутялин.

Также наставник «Ак Барса» поделился мнением о первой игре Ника Петана после возвращения в строй. Канадец пропустил около месяца.

«Видно, что он выпал из игрового ритма, и нужно время, чтобы вернуться. В принципе, движение было неплохое, игрок мастеровитый, он это показал. В следующем матче будет еще лучше», – пообещал специалист.

Следующий матч «Ак Барс» проведет в Омске 16 февраля, против местного «Авангарда». Начало встречи - 14:00 по московскому времени.

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