28 апреля 2026

Анвар Гатиятулин объяснил роль тайм-аута во втором периоде матча с «Металлургом»

Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин на пресс-конференции по окончании второго матча полуфинальной серии с «Металлургом» (2:4) объяснил роль тайм-аута, взятого по ходу матча.

Он произошел во втором периоде, когда «Ак Барс» уступал по счету – 0:3.

«Я не скажу, что мы провели плохой матч. Допустили больше ошибок, чем соперник. Нужно было до ребят донести, что важно придерживаться нашего плана. Мы неплохо провели второй период, много атаковали, но допустили ошибку при выходе из зоны, чем воспользовался соперник. В третьем периоде инициатива была, моменты создавали, но чего-то не хватило в реализации» – цитирует Гатиятулина корреспондент «ТИ-Спорта».

Следующий матч между командами пройдет в Казани 29 апреля.

#ХК Ак барс
